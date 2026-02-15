En la capital guatemalteca, una “abuelita” de más de 3.500 kilos desafía las estadísticas de la biología.

Trompita, la emblemática elefanta asiática del Zoológico Nacional La Aurora, celebró este sábado su cumpleaños número 65, consolidándose como un caso excepcional de longevidadque supera la esperanza de vida promedio de su especie en cautiverio (alrededor de 40 años).

Nacida alrededor de 1961, llegó al recinto en 2008 tras ser rescatada de un circo local. Desde entonces, se convirtió en el tercer ejemplar de su especie en habitar el parque, ganándose el cariño del público como uno de los animales más emblemáticos y queridos por los visitantes.

