Dos candidatos y un empate técnico, cinco claves para entender las elecciones en Honduras

Las elecciones generales de Honduras marcan un ajustado pulso entre los dos candidatos principales conservadores, Nasry "Tito" Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con un empate técnico tras escrutado más del 50% de las actas.

También el regreso de la derecha, y el consecuente golpe a la izquierda, definen estos reñidos comicios, con la sorpresa del respaldo in extremis a Asfura del presidente estadounidense, Donald Trump.

1. Un empate técnico

Con el 57 % del escrutinio, según los últimos datos a los que tuvieron acceso algunos medios locales antes de que la web del Consejo Nacional Electoral (CNE) presentara problemas de acceso, el conservador Asfura ha logrado 749.022 votos (39,91 %), sacando una leve ventaja a su contrincante Nasralla que cuenta con 748.507 (39,89 %).

Esto, considerado un ajuste técnico, mantiene en vilo a ambos candidatos. Nasralla, sin embargo, afirmó en un mensaje en X que, según los sondeos finales de su propio partido, se proyecta como ganador de las elecciones, con un 44,6 % de los votos frente al 39,8 % de Asfura, aunque advirtió que con ese mensaje "no" se están "declarando ganadores".

44.6 % PL

39.8 % PN

15.8 % Libre porcentajes, actualizados a las 12 del mediodía hoy 1 de diciembre. No nos estamos declarando ganadores, sólo estamos proyectando los resultados que van a ingresar al CNE en las próximas horas con las actas que vayan destuzando https://t.co/1qLktS6kHl — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) December 1, 2025

2. El regreso de la derecha

Pese a ese ajustado empate, los resultados evidencian el retorno de la derecha al poder en Honduras, país gobernando en el último periodo por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), de la mano de esos dos candidatos conservadores.

En concreto, el Partido Liberal lleva 16 años sin llegar al poder, por lo que esa posible victoria de Nasralla se podría tornar como un logro partidista, después de que el candidato conservador se adhiera a esa resquebrajada formación política al renunciar el año pasado como vicepresidente del actual Gobierno de Xiomara Castro por riñas internas.

Mientras que el Partido Nacional solo lleva un periodo sin gobernar, tras la salida del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), aunque sí acumuló un desgaste durante sus tres Administraciones (2010-2022) por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico.

3. El silencio de la izquierda

La izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre ha sido relegada a un tercer puesto, con unos 359.584 votos (19,16 %), lejos de sus encuestas que daban una ventaja frente a los dos candidatos conservadores.

4. El impacto de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió a escasos días de las elecciones al apoyar a Asfura, bajo la promesa de que habrá apoyo para el país centroamericano, azotado por la pobreza y oleadas migratorias hacia la nación norteamericana.

Con ese respaldo a Asfura, Trump también asombró a los hondureños con un futuro indulto al expresidente Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de prisión, más cinco de libertad vigilada, por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

5. Restablecer relaciones con Taiwán

En medio de ese retorno asegurado de la derecha surge la incertidumbre de un posible restablecimiento de las relaciones con Taiwán, después de que en 2023 la actual presidenta hondureña las rompiera para estrechar vínculos con China.

Previo a los comicios, Asfura ya advirtió que cortaría con China y restablecería las relaciones con Taiwán, bajo el pretexto de que estaba muy bien cuando tenía relaciones con la isla asiática, porque recibía apoyo comercial y económico.

De una opinión casi similar es su contrincante Nasralla, quien ha dicho que, de ganar la presidencia, romperá relaciones con Venezuela, retomará "las buenas relaciones" que Honduras ha tenido con Taiwán, y que con China la relación será solo en el campo económico.