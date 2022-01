Xiomara Castro jura como presidenta de Honduras y promete: "No más narcotráfico ni crimen organizado"

La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, afirmó este jueves que la refundación del país centroamericano comienza por el restablecimiento del respeto al ser humano y se comprometió con "no más narcotráfico, ni crimen organizado".

"La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos, no más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, nos más sicariato, no más narcotráfico ni crimen organizado", subrayó Castro en su primer discurso como mandataria.

Agregó que refundar Honduras es "una misión de patria", que "no solo llamará a cuentas a aquellos que han sido responsables de que la imagen de nuestro país ande por los suelos, si no que estamos comprometidos con nuestra propuesta del socialismo democrático, a sentar las bases de combate frontal a la corrupción, para que estos hechos que nos han avergonzado jamás vuelvan a repetirse".

Castro, la primera mujer en ocupar la Presidencia de Honduras, dijo que refundar "es más que un verbo, es una misión imprescindible o irrenunciable con la que debemos estar comprometidas a causa del mandato directo del pueblo".

Pidió al Parlamento hondureño aprobar la Ley para la Participación Ciudadana para consultar al pueblo sobre reformas o aprobaciones de leyes.

TAREA "DE INMEDIATA EJECUCIÓN"

Castro, líder del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), indicó que en los primeros 100 días de su Gobierno se tomarán "las medidas urgentes" para "refundar Honduras".

También anunció la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), con el apoyo de las Naciones Unidas.

La creación de la CICIH es una "tarea de inmediata ejecución", señaló Castro, quien pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Enrique Reina, enviar una comunicación a la ONU solicitando su apoyo y asistencia para la instalación de esa comisión.

También ordenó derogar las leyes aprobadas en los últimos dos meses, especialmente "aquellas orientadas a saquear las arcas públicas para detener el aparato político clientelar".

Agregó que el Parlamento hondureño "se democratizará" para garantizar que "los oscuros tiempos de la dictadura legislativa no volverán".

Dijo además que en 2022 se debe garantizar la realización de la "primera, histórica y transparente consulta popular sobre reformas constitucionales", y señaló que su Administración tendrá una "política exterior ciudadana, centroamericanista, latinoamericana, soberana y solidaria".