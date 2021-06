Fiscalía de Nicaragua imputa a candidata opositora y pide inhabilitarla a cargos públicos

El Ministerio Público de Nicaragua acusó este martes a la aspirante opositora a la Presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

La Fiscalía también solicitó la inhabilitación para cargos públicos a Chamorro Barrios, la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección según una encuesta de la firma CID Gallup; "por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal".

Además, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria con el fin, según indicó, de evitar que evada el proceso investigativo llevado en su contra.

Asimismo, solicitó se prohíba a Chamorro Barrios a concurrir a determinadas reuniones y lugares, y de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados.

