Presidente de Guyana: Controversia fronteriza con Venezuela "no está en discusión"

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, aseguró este sábado que la controversia fronteriza del Esequibo con Venezuela "no está en discusión" y que la decisión de a quién le pertenece dicha región está en manos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Así lo afirmó Ali en un comunicado en respuesta a la carta del primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves, anunciando que el próximo día 14 Ali y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán en el territorio caribeño para discutir la disputa fronteriza entre ambos países de la región.

"Ali ha reiterado que la frontera territorial no está en discusión, que la misma está ante la CIJ y que cualquier decisión será respetada por Guyana", indica el comunicado oficial del gobierno guyanés tras la aceptación para la reunión.

El encuentro se llevará a cabo a las 10:00 (11:00 hora Chile) con el apoyo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Comunidad del Caribe (Caricom), según detalla una carta enviada por Gonsalves a Maduro y Ali.

La carta también se le envió con copia al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, al presidente del Caricom y primer ministro, Roosevelt Skerrit, y la secretaria general del organismo caribeño, Carla Barnett, tal y como solicitaron Maduro y Ali.

PRESS STATEMENT

President of Guyana, His Excellency Mohamed Irfaan Ali, was contacted by leaders representing CELAC, Brazil and several bilateral partners, encouraging dialogue with the President of the Bolivarian Republic of Venezuela. Last evening, in the emergency meeting of… pic.twitter.com/OATCThKrGA