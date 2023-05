Tragedia en Guyana: 19 niños fallecieron y seis están en riesgo vital tras un incendio en una escuela

Un total de 19 niños murieron este lunes y seis se encuentran en estado crítico debido a un incendio que arrasó el dormitorio de la Escuela Secundaria Mahdia, a 161 kilómetros al suroeste de Georgetown, capital de Guyana.

El Servicio de Bomberos de Guyana confirmó el número de muertos en el trágico incidente, que a primera hora del día las autoridades cifraron en 20.

Los fallecidos son 18 niñas, estudiantes de la escuela, y un niño de 5 años, que fue identificado como el hijo de una de las cuidadoras del centro.

Según los últimos datos difundidos en un comunicado por el Servicio de Bomberos, seis niñas fueron trasladadas en avión a un hospital debido a la magnitud de sus lesiones.

Al respecto, la oficial médico de la unidad de quemados del Hospital Público de Georgetown, Vickita Nandan, señaló a los periodistas que las niñas están luchando contra quemaduras que amenazan sus vidas.

Dos de ellas fueron admitidas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y están entubadas, mientras que otra fue sometida a una cirugía para salvar una de sus extremidades.

Los bomberos lograron rescatar con vida a unos 20 estudiantes, abriendo agujeros en la pared del edificio afectado, que cuenta con rejas.

"Nuestro equipo todavía está investigando sobre el terreno para aclarar cómo comenzó el fuego y toda la demás información necesaria", indicó la nota de los bomberos, que expresaron su pésame a los familiares de las víctimas.

También extendió sus "más sinceras condolencias al gobierno y al pueblo de Guyana" la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett, de la que Guyana es miembro.

"Rogamos por una pronta recuperación de los heridos y afectados y ofrecemos el apoyo de los estados miembros de Caricom. Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes en este momento de pérdida inimaginable", agregó Barnett en un comunicado.

57 NIÑOS SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR SINIESTRADO

De acuerdo a las autoridades, aproximadamente 57 niños estaban alojados en el dormitorio. Los estudiantes eran de los pueblos de montaña Chenapau, Karisparu, Micobie y El Paso.

El primer ministro Mark Phillips, acompañado de los titulares de Educación, Priya Manickchand, e Interior, Robeson Benn, arribaron a la zona para visitar a los estudiantes afectados y sus familias.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, que calificó lo sucedido de "horrendo", aseguró que "todos los esfuerzos se están llevando a cabo para tener una respuesta médica de evacuación y refuerzo a gran escala".

Sin embargo, la reacción del gobierno no ha sido suficiente para los pueblos indígenas amerindios de la aldea de Chenapau.

"Necesitamos una compensación. Necesitamos justicia", expresaron al menos 60 hombres y mujeres, frente a la Escuela Primaria Chenapau, la institución a la que asistieron muchos de los estudiantes de la Escuela Secundaria Mahdia.

El activista de derechos amerindios Michael Mc Garrell pidió ayuda y atención a las familias de las víctimas y los sobrevivientes que viven en comunidades remotas.

Mc Garrell, que perdió a dos familiares en el incendio y otros tres están hospitalizados, denunció que los niños murieron "quemados en trampas mortales".

Según publicaron medios locales, entre los muertos en el incendio hay dos hermanas, de 15 y 13 años, y cuatro primas, de entre 12 y 18 años.

The Embassy of Chile 🇨🇱 expresses to the Government of Guyana 🇬🇾its deepest condolences on the fire at the Mahdia Secondary School with the tragic loss of children's lives. Our thoughts and prayers are with the families and communities that were affected by this grievous event.