Uruguay, Costa Rica y Chile, los más "eficaces" en combatir la corrupción en Latinoamérica según informe

Uruguay, Costa Rica y Chile fueron los países de América Latina más "eficaces" a la hora de combatir en 2023 la corrupción en la región, según detectó un informe publicado este martes que, en general, refleja un entorno sometido a "continuas presiones".

El índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), publicado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks, evaluó la capacidad de un total de 15 países latinoamericanos para "detectar, castigar y prevenir la corrupción".

El documento registró un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados, siendo los peor valorados Venezuela, Bolivia y Guatemala.

Leandro Lima, analista del Cono Sur para Control Risks, destacó a EFE que el declive detectado en la puntuación regional "indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones".

Según este experto, "esto resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción".

Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.

