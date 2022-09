Alberto Fernández inaugurará en EEUU muestra sobre horrores de la dictadura argentina

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, inaugurará la próxima semana una muestra sobre el mayor centro clandestino de detención que operó durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), en Nueva York (Estados Unidos) donde participará de la Asamblea General de la ONU.

Se trata de la muestra itinerante "ESMA, memoria argentina para el mundo", una actividad que busca promover la candidatura del Museo Sitio de Memoria Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) como patrimonio mundial de la Unesco.

La exhibición recorre los sucesos acontecidos durante la dictadura y da cuenta de las resistencias y del proceso de justicia logrado en democracia, a partir de la lucha de los organismos de derechos humanos de Argentina.

La ESMA, convertida en espacio de la memoria en mayo de 2015, fue el mayor y más conocido de los centros clandestinos de detención que funcionó durante la dictadura, en el cual pasaron cerca de 5.000 personas detenidas ilegalmente, muchas de ellas desaparecidas.

Alberto Fernández tiene además previsto brindar el martes, en horas de la mañana, una conferencia en la universidad The New School, donde podría hablar no solo como mandatario argentino sino también en su carácter de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Durante su permanencia en Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU Fernández tiene también tiene agendados encuentros con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Antes de su regreso a Buenos Aires, Fernández se reunirá el miércoles en Houston (Estados Unidos) con empresarios del sector de las gasolinas.