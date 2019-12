Alberto Fernández: "No creo que el Gobierno de Piñera sea un régimen autoritario como el de Maduro"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, aclaró sus polémicos dichos sobre el encarcelamiento de manifestantes durante las protestas sociales en Chile, que motivaron esta semana una reacción formal de la Cancillería.

"En 2013 yo recibí a las organizaciones de derechos humanos venezolanas cuando Maduro, después de una manifestación, puso presas a 800 personas. Piñera metió presas a 2.500 personas y no pasa nada; nadie dice nada, nadie habla nada. Seamos justos", dijo Fernández en una entrevista televisiva.

Tras esto, el canciller Teodoro Ribera se comunicó con su par trasandino, Felipe Solá, para transmitirle "su sorpresa" por las declaraciones y solicitarle que no se emitan, desde el país vecino, opiniones sobre la política interna en Chile.

Ante estas repercusiones, el mandatario afirmó: "Está claro, para que a nadie le quepa duda, que yo no creo que el Gobierno de Piñera sea un régimen autoritario como el de Maduro", señaló al canal Todo Noticias (TN).

"No quise meterme en la vida de Chile"

"No lo comparé (a Piñera con Maduro). Sólo le pregunté a un periodista que me estaba preguntando por Venezuela; le demostré que a veces la prensa no trata todos los casos por igual, del mismo modo", explicó, entrevistado en el programa "La Rosca".

"En verdad, no fue un comentario que intentó meterse en la vida de Chile, solamente (quise) demostrar cómo en la Argentina hay distintas varas, se mide con distintas varas. Quise remarcar cómo cierta prensa le asigna más trascendencia a algunas cosas que a otras, cuando la gravedad es parecida", remarcó.

El presidente peronista afirmó que "el problema de la violación a los derechos humanos no tiene ideología", y prometió: "Cuando se violan derechos humanos, yo voy a estar en frente a ellos".

"En Venezuela hay un régimen que ha desatendido las reglas democráticas en muchos casos", enfatizó.

