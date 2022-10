Presidente argentino defendió su gestión al celebrar el día del peronismo

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo este lunes una férrea defensa de su gestión de Gobierno al celebrar el día del peronismo, y llamó a "no claudicar" y también respetar la herencia ideológica del expresidente Juan Domingo Perón y la entonces primera dama Evita.

"Hoy va a haber muchas celebraciones a lo largo y ancho de la patria: recordemos lo que Perón y Evita nos dejaron, recordemos su mandato. Pese a todo lo que digo, también soy consciente de que algunos lo están pasando mal", dijo Fernández en un acto en la provincia de Buenos Aires en el marco de la conmemoración del 17 de octubre, día de 1945 en que se considera que nació el peronismo.

El mandatario aseveró que su equipo trabaja "todos los días" para ver cómo "ordenar el tema inflacionario".

"La inflación consume y carcome el ingreso de los que viven de un sueldo. Por eso yo quiero decirle a cada trabajador y trabajadora que no estamos olvidándonos de ellos", sentenció, para anunciar que se aumentarán las ayudas sociales para los sectores más vulnerables y el límite de quienes pagan impuestos al salario.

El mandatario señaló que su Gobierno seguirá "discutiendo" con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), defendiendo los derechos del país. "Porque la guerra, entre energía, alimentos, fertilizantes, a la Argentina eso le costó 5.000 millones de dólares", afirmó.

"Vamos a tener que discutir con el Fondo y con todos los que tengamos que discutir para que entiendan que eso no es un gasto, es una inversión. Estamos invirtiendo en que Argentina no se detenga", sentenció.

"NO CLAUDICAR"

Con diversos actos, el peronismo celebra dividido el llamado Día de la Lealtad peronista. El presidente lo hizo en el acto de inauguración de una autopista, en el que destacó las "5.300 obras públicas" actualmente en ejecución.

"Para que todo este esfuerzo que estamos haciendo no caiga en saco roto lo que es necesario es seguir en la senda en la que estamos, no claudicar", indicó. Además, aseguró que el país crecerá este año "cerca de un 5%" y en 2023 no avanzará "menos de un 2%".

Y se mostró crítico con la gestión del anterior presidente, Mauricio Macri (2015-2019): "Que no nos confundan: nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de los que viven en esa sociedad", afirmó.