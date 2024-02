Cristina Fernández criticó al Gobierno del "showman-economista en la Rosada"

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) publicó este miércoles un documento de 33 páginas en el que vertió duras críticas contra el Gobierno de Javier Milei, al que denominó "un showman-economista en la Rosada".

El texto, titulado "Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación", ha sido publicado en su cuenta de la red social X.

La también exvicepresidenta (2019-2023) advierte del riesgo de la dolarización como auténtico norte de las políticas del libertario y de que el país está "atravesando su tercera crisis de deuda", tras la originada en la última dictadura (1976-1983) y desatada bajo el mandato de Raúl Alfonsín (1983-1989), y la "incubada en la convertibilidad y que implosionó en 2001".

Según el texto, esta tercera crisis está "germinada en el proceso de feroz endeudamiento del gobierno de Mauricio Macri que implicó el retorno del FMI y cuyo desenlace estamos transitando".

En el día de San Valentín y, como siempre, enamorada de la Patria comparto con ustedes el documento de trabajo “Argentina en su tercera crisis de deuda. Cuadro de situación”. Va con cita de Juan Bautista Alberdi 😉 https://t.co/qI9aHm6l4D pic.twitter.com/BsH85d25g5 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 14, 2024

La exmandataria cuestiona en el documento que Milei tiene la dolarización como "único plan de estabilización", pues, según detalla, el Gobierno "ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización", que "retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock" y que "provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

Fernández centra sus críticas en dos exfuncionarios del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019): el actual ministro de Economía, Luis Caputo, a quien llama "artífice del endeudamiento serial" de aquel Ejecutivo "y del retorno del FMI a la Argentina"; y el asesor de Milei Federico Sturzenegger, quien fue presidente del Banco Central "y protagonista del 'Megacanje' de la deuda externa junto a Domingo Cavallo en el gobierno de (Fernando) De La Rúa".

La exmandataria advierte del riesgo de "extranjerización irreversible" del territorio argentino si Milei desarrolla algunos postulados recogidos en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la fallida 'ley ómnibus', "en un siglo XXI que se caracterizará por la disputa del dominio sobre la tierra, el agua y los recursos naturales".

Aunque no cuestiona la legitimidad del triunfo de Milei en las urnas, Fernández recuerda que el presidente no puede "perder de vista" la "legitimidad en ejercicio", que sólo podrá ser lograda "a partir de mejorar la calidad de vida de los argentinos".

La exvicepresidenta explica la victoria del economista por su rol en las redes sociales y el papel de la prensa.

Pero reconoce que "sería intelectualmente deshonesto no mencionar el incumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del Frente de Todos", liderado por Alberto Fernández (2019-2023), que "no pudo o no supo desatar el nudo gordiano del endeudamiento para interrumpir el desarrollo de esta tercera crisis de deuda".