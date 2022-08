Cristina Fernández y el pedido de 12 años de cárcel: "La sentencia ya estaba escrita"

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo este martes que "la sentencia ya estaba escrita", luego de que la Fiscalía pidiera para ella ayer una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública cuando era mandataria (2007-2015).

"La sentencia ya estaba escrita", recordó Cristina Fernández, que ya había dicho en la declaración indagatoria que realizó en 2019, en un discurso que emite este martes a través de sus redes sociales desde su despacho en el Senado —del que es presidenta— al cuestionar que la Justicia rechazara su pedido de ampliar su declaración indagatoria en esta etapa del juicio.

Cristina Fernández está acusada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, debido a supuestas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante su mandato entre 2007 y 2015 y del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) en la austral provincia de Santa Cruz.

"Los fiscales pudieron leer su guion durante nueve jornadas. Me hubiera gustado hablar frente al tribunal", dijo este martes Cristina Fernández, para luego quejarse de que no le hayan permitido transmitir ni televisar la declaración indagatoria en 2019 y que ahora le hubieran rechazado la ampliación de su indagatoria.

"No debía sorprenderme porque, tal como dije en esa oportunidad, la sentencia ya estaba escrita", indicó.

"Me preocupa que si bien esto no tiene efecto sobre mí, sí tiene efecto sobre el resto de la dirigencia política, porque esto disciplina a la dirigencia política... Lo dije el 18 de diciembre del 2020 en La Plata", agregó la ex mandataria y actual segunda al mando del gobierno de Alberto Fernández.