Dilma Rousseff: Cristina Fernández es víctima de un acto brutal de persecución política

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff manifestó este martes su solidaridad con la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a quien describió como víctima de "persecución política y mediática", luego de que un fiscal pidiera una pena de 12 años en su contra por supuesta corrupción.

"Manifiesto mi más incondicional solidaridad para con la vicepresidenta de Argentina y presidenta del Senado de ese país hermano. Cristina (Fernández) Kirckner es víctima de un nuevo acto brutal de 'lawfare' (instrumentalización de la Justicia) y de persecución política", afirmó Rousseff en sus redes sociales.

La expresidenta brasileña resaltó que "hasta hoy, tantos años después, ningún tribunal del país consideró válida cualquier acusación contra Cristina".

"Se trata de pura persecución política y mediática. Es el método que la extrema derecha adoptó en el continente para aislar líderes que viven en el corazón del pueblo", agregó la exmandataria brasileña.

Rousseff, que también atribuyó a ese tipo de persecución política el proceso por el que fue destituida en 2016, dijo confiar en que la Corte Suprema de Argentina rechazará ese caso "tan escandaloso de abuso judicial" y afirmó que el pueblo latinoamericano está al lado de la vicepresidenta argentina.

Até hoje, tantos anos depois, nenhum tribunal do país considerou válida qualquer acusação contra @CFKArgentina. Trata-se de pura perseguição judicial e midiática. É o método que a extrema direita adota no continente para interditar líderes que vivem no coração do povo.