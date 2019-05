Gobierno argentino negó que Cristina Fernández sufra persecución política

Hoy martes, 21 de mayo, se llevará a cabo el primer juicio oral por presunta corrupción contra la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández.

Durante esta mañana, la actual senadora afirmó que el juicio -en el que está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato y por supuestas irregularidades en la adjudicación de obra pública- es un "nuevo acto de persecución" con el que se busca montar una "cortina de humo" para "distraer" de la crisis económica del país.

En este contexto, el ministro de Justicia argentino, Germán Garavano, negó que la ex mandataria sea víctima de una persecución y que todo forma parte de un proceso legal.

"Lo que dice Cristina Fernández no es cierto, ella forma parte de un proceso que empezó y llega a una etapa que tiene la posibilidad de defensa, el fiscal deberá probar que las personas acusadas cometieron delitos, con todos jueces designados durante su gestión", dijo Garavano.

Garavano remarcó que el gobierno de Mauricio Macri está centrado en trabajar y solucionar "los problemas de los argentinos" y mejorar la justicia, y aseveró que el Gobierno no está en clima de campaña electoral.

Los jueces a cargo

Este proceso comienza apenas tres días después de que anunciara que integrará una formula electoral para las elecciones de octubre próximo como candidata a vicepresidenta.

El inicio del juicio está pautado para las 12 hora local en los tribunales federales de Buenos Aires, y estará dirigido por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Adriana Palliotti.

Además de Fernández, son juzgados también, entre otros, su ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido (2003-2015); el ex secretario de Obras Públicas en el mismo periodo, José López; el ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del fallecido esposo de Fernández, Carlos Santiago Kirchner, y el empresario Lázaro Báez.