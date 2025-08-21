Piden 15 años de cárcel para autor del intento de asesinato a Cristina Fernández

La fiscal del juicio por el intento de asesinato contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), ocurrido el 1 de septiembre de 2022 frente a su domicilio en Buenos Aires, solicitó una pena de 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel, autor material del hecho, según informaron este jueves fuentes judiciales.

Gabriela Baigún, la titular de la Fiscalía General N°3 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la ciudad de Buenos Aires, solicitó este miércoles una pena de 15 años para Montiel "por el delito de homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido perpetrado mediante violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa", explicó la Fiscalía.

Sabag Montiel, de 37 años y de nacionalidad brasileña, admitió durante la indagatoria, en el inicio del juicio oral, que quiso matar a Cristina Fernández por ser "una corrupta".

La fiscal solicitó además una pena de 14 años de prisión para Brenda Uliarte, que a diferencia de Montiel no está imputada como autora del hecho sino como partícipe necesaria.

Respecto al tercer imputado, Gabriel Nicolás Carrizo, acusado como partícipe secundario del fallido intento de asesinato, la fiscal retiró la acusación y pidió su absolución "al considerar que no conocía el plan para atentar contra la entonces vicepresidenta".

"Violencia de género mediando violencia política"

En un alegato que se extendió durante 10 horas, Baigún consideró como circunstancias agravantes del accionar de Sabag Montiel y Uliarte "el desprecio por las reglas de la convivencia democrática, la especial importancia de la víctima y el desprecio demostrado por las consecuencias negativas que podría acarrear el hecho para el devenir del país", entre otras cuestiones.

Según ella, el intento de asesinato, ocurrido mientras simpatizantes de la expresidenta rodeaban su vivienda para expresar su apoyo durante un juicio por corrupción en su contra, se dio en un contexto de "violencia de género mediando violencia política, por su calidad de mujer y con el objetivo de impedir que continúe su actividad política".

El juicio que atravesaba entonces la mandataria era por la causa conocida como 'Vialidad', en la que se investigaron irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su mandato y por el que fue condenada en junio pasado a seis años de prisión, que cumple desde entonces en su domicilio en Buenos Aires.

Durante su alegato de este miércoles, la fiscal destacó que "existió una planificación para llevar a cabo el atentado" y relató: "Cuando Cristina se aproxima a la altura de la puerta de ingreso de su domicilio, Sabag Montiel emergió de entre la multitud, estiró su brazo empuñando un arma de fuego y, a pocos centímetros del rostro de la exvicepresidenta, gatilló una vez".

"El hecho no se consumó por motivos ajenos a su voluntad, ya que, pese a que accionó la cola del disparador, la bala no salió y, cuando se disponía a recargar nuevamente, fue interceptado por la multitud", añadió Baigún.

El juicio entra ahora en su etapa final, con un cuarto intermedio hasta el 10 de septiembre. El tribunal deberá dictar sentencia luego de escuchar los alegatos finales de las defensas.