Rousseff y Fernández se reunieron y criticaron "ataques" a los "gobiernos populares"

La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández recibió este martes en su casa de Buenos Aires a la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff y conversaron sobre el encarcelado ex jefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva, el "ataque" a los "gobiernos populares" y el "retroceso social y económico" en sus países.

Rousseff (2011-2016), que en 2016 fue objeto de un juicio político que concluyó con su destitución, viajó a Argentina para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores con varios actos culturales y sindicales.

"1ro de mayo con Dilma. Hablamos de Lula, 1er presidente obrero de Brasil (sic), del ataque a los gobiernos populares y del retroceso social y económico de nuestros pueblos después del ataque. Argentina y Brasil, demasiadas coincidencias para ser casualidad. Todo tiene que ver con todo", escribió Fernández en Twitter.

El encuentro entre ambas ex mandatarias tuvo lugar en el apartamento en el que Fernández (2007-2015), actual senadora y también procesada en varias causas -la mayoría por presunta corrupción- tiene en el barrio porteño de Recoleta.

La agenda de Rousseff en Argentina

La agenda pública de la política brasileña comenzará en la Feria del Libro de Buenos Aires, con la presentación del libro "Lula. La Verdad Vencerá", escrito por el propio Da Silva, encarcelado desde comienzos de este mes tras ser condenado a 12 años de prisión por corrupción.

La jornada de Rousseff en Buenos Aires, luego de su intervención en la Feria, en la que estará acompañada por, entre otros, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998), continuará con un encuentro con el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo, la mayor central sindical de Argentina.

La reunión, según trascendió, tiene como fin el "repudio de las políticas de ajuste y de deterioro institucional que azotan Latinoamérica y especialmente a Brasil".

La agenda de la ex presidenta terminará con un evento cultural en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, llamado "Encuentro de la cultura y el arte por la democracia en Brasil y la libertad de Lula".