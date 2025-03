Milei ordenó "desclasificación total de actividades militares y guerrilleras" 1976-1983

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que desclasificará "toda la información y documentación" relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina durante la última dictadura militar (1976-1983).

"El presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período 1976 a 1983, así como toda otra documentación en otro período, pero sí relacionada el accionar de las Fuerzas", anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una rueda de prensa sin espacio a preguntas, en medio del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El portavoz no especificó el contenido de esos documentos, aunque afirmó que los archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pasarán a la órbita pública del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos.

"Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4/2010, que si bien se dictó hace casi 15 años, nunca fue implementado completamente", aseguró Adorni en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo.

El mencionado decreto, bajo la presidencia de Cristina Fernández, dispuso la desclasificación de archivos para evitar obstaculizaciones en los juicios que se llevaron adelante por violaciones a los derechos humanos.

En paralelo al anuncio de Adorni, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que ratifica la "inmediata desclasificación" de los archivos vinculados a las "actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983".

"Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos, y los pone a disposición de la sociedad", dice la nota.

El Gobierno de Javier Milei también difundió este lunes un video institucional en el que aboga por la "memoria completa" y niega la cifra de 30 mil desaparecidos, señalada por las organizaciones de derechos humanos.

En la cuenta de X de la Casa Rosada se publicó un breve documental en el que se afirma que el número de desaparecidos fue un "invento" basado en el relato del exguerrillero Luis Labraña, quien se atribuyó la creación del número "para conseguir dinero para las madres de los desaparecidos".

Agustín Laje, escritor de ultraderecha y presidente de la Fundación Faro -laboratorio de ideas creado por Milei-, sostiene en el video que a la sociedad argentina le fue "impuesta la teoría del único demonio".

"El horror de la década del 70 empieza un 24 de marzo de 1976, día en que las Fuerzas Armadas encabezan un golpe de Estado, poniendo en marcha un plan de aniquilamiento de jóvenes idealistas que luchaban por un mundo mejor, dejando como saldo 30.000 desaparecidos", resume con ironía Laje, parafraseando aquella versión.

¿A quién se le ocurrió que 8.961 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre de la dictadura militar? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? pic.twitter.com/HrJYiFykmL