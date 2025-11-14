La claves del acuerdo comercial de EE.UU. y Argentina, que eliminará parte de los aranceles

EE.UU. y Argentina firmaron el acuerdo marco de comercio e inversión bilateral -que anunciaron el mes pasado- y en virtud del cual Washington eliminará aranceles sobre ciertos recursos naturales argentinos y ambos países se comprometen a "mejorar las condiciones de acceso bilateral y recíprocos" a sus mercados de carne de vacuno.

El comunicado conjunto publicado por la Casa Blanca asegura que, como se había adelantado en su momento, ambas partes facilitarán las "condiciones de acceso bilateral y recíproco a los mercados de carne de res", y también incide en que el Gobierno de Donald Trump eliminará parte de los mal llamados "aranceles recíprocos" del 10% que EE.UU. aplica desde abril sobre toda importación argentina.

Yesterday, President Donald J. Trump announced breakthrough trade deals with El Salvador, Argentina, Ecuador, and Guatemala, allowing greater and more streamlined market access in some of America’s most critical strategic partners in the Western Hemisphere. pic.twitter.com/BcUtizLwRy — The White House (@WhiteHouse) November 14, 2025

Claves del acuerdo comercial

Según el marco anunciado el jueves, ambos países abrirán sus mercados recíprocos para productos clave y EE.UU eliminará los aranceles para "ciertos recursos naturales no disponibles" en ese país y artículos no patentados para uso farmacéutico procedentes de Argentina.

Argentina también se comprometió a permitir el acceso al mercado de las aves de corral estadounidense; no exigir formalidades consulares para las importaciones provenientes de EE.UU. y eliminar gradualmente ciertos impuestos a los productos de ese país.

También hubo acuerdos en materia laboral y de medio ambiente, además de una cooperación bilateral para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos.

Milei insta por una economía "más abierta"

El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que el acuerdo marco alcanzado con los Estados Unidos con vistas a sellar un pacto en materia comercial y de inversiones refleja la voluntad del país trasandino de ser una economía "más abierta".

"Hoy acaba de firmarse el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente", expresó el mandatario al disertar en el Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad en la ciudad argentina de Corrientes (noreste).

Opositores advierten afectación a industria local

Miembros de la oposición al Gobierno de Milei advirtieron este viernes que el acuerdo marco en materia comercial y de inversiones alcanzado con los Estados Unidos afectará de forma negativa a la industria del país.

"Creemos que afectará de forma negativa a la industria. Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a la política de ajuste y de destrucción del empleo que venimos viendo. Es muy preocupante, realmente", aseguró este viernes Augusto Costa, ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, gobernada por uno de los principales opositores a Milei, el peronista Axel Kicillof.