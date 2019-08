Candidato presidencial argentino fue atacado a pedradas mientras viajaba en camioneta

Una camioneta que trasladaba al candidato presidencial argentino del Frente Despertar, José Luis Espert, tercero en las intenciones de voto para las primarias de este domingo, fue atacada a pedradas mientras se dirigía a un canal de televisión para ser entrevistado.

Si bien las autoridades catalogaron el hecho como "muy grave", las primeras investigaciones descartan que se tratara de un atentado, incluso el propio aspirante a la Casa Rosada descartó que haya sido algo premeditado ni lo vinculó a la carrera presidencial que se vive en Argentina.

"Puede no haber sido premeditado. No lo vinculo en principio con la actividad política que estoy desarrollando. Ni siquiera puedo afirmar que sean balas. Quisiera creer que no es político", afirmó Espert una vez que llegó al canal Crónica TV.

Tras conocerse este hecho, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, ofreció custodia policial para el candidato.