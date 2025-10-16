Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago13.2°
Humedad60%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Argentina | Elecciones

Tragedia en vivo: Candidato a diputado murió de un infarto en pleno debate en Argentina

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Hernán Damiani, quien se presentaba por la provincia de Misiones, se descompensó a los pocos minutos de comenzar el programa.

Contaba con una extensa trayectoria, habiendo sido congresista provincial y nacional.

Tragedia en vivo: Candidato a diputado murió de un infarto en pleno debate en Argentina
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El candidato argentino en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre Hernán Damiani, de la Unión Cívica Radical (UCR, de centro derecha), falleció a los 66 años tras sufrir un infarto cuando participaba en un debate político transmitido en directo por un canal de streaming.

Damiani, que se presentaba a las elecciones por la provincia de Misiones, en el norte de Argentina, participaba como invitado junto a otros candidatos en el programa La Casa y, a pocos minutos de comenzar, sufrió un infarto. A continuación fue trasladado, de urgencia, al Hospital Madariaga de Posadas, donde se confirmó su fallecimiento.

El candidato tenía una extensa trayectoria política en Misiones, provincia argentina conocida en el exterior por albergar las cataratas de Iguazú: fue diputado provincial en dos períodos durante los años noventa del siglo XX, luego ocupó un escaño en el Congreso Nacional y, en la actualidad, integraba la lista de UCR para las legislativas del 26 de octubre.

Tras el suceso, los conductores del programa pidieron no difundir las imágenes del momento en el que le sobrevino el infarto por respeto a la familia, mientras que YouTube retiró la grabación original del debate para evitar su reproducción.

Su muerte generó una fuerte conmoción en el ámbito político local. "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y fuertes convicciones", expresó en redes sociales el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada