Ex comandante chileno: "Tengo la certeza de que dimos con el ARA San Juan" días después de su desaparición

El ex comandante del buque chileno "Cabo de Hornos", el capitán de navío (r) César Miranda, aseguró que dio con el submarino argentino ARA San Juan a solo 11 días de su desaparición en el océano Atlántico, respaldando así la declaración de ex funcionarios de la Armada argentina que, la semana pasada, acusaron que el gobierno del ex presidente Mauricio Macri escondió esta información por más de un año.

Según los antecedentes entregados, el ARA San Juan, que contaba en su interior con 44 tripulantes, sufrió una "falla técnica" que habría generado un incendio en el banco de baterías, el sistema que almacena la energía eléctrica, motivo por el cual se perdió contacto.

"Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de EE.UU.) lo había ubicado (un año después de que desapareciera), me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand by? lo desconozco", comentó Miranda a El Mercurio.

"En su oportunidad, creía que podríamos haberlo encontrado (al submarino). Con el informe que emitió ese organismo contratado por el gobierno argentino y divulgado por fuentes abiertas, tengo la certeza", aseveró.

Estas palabras coinciden con las declaraciones emitidas la semana pasada en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia argentina por el contralmirante retirado, Luis Enrique López Mazzeo, quien se encuentra imputado en la causa por el hundimiento del navío.

En dicha instancia admitió públicamente a los jueces que el contacto realizado por el sonar del "Cabo de Hornos" pertenecía al "Ara San Juan": "Cuando usted vea toda la documentación, se va a dar cuenta de que nosotros, cuando tuve que formar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, que fue el cierre del caso SAR (relacioando con la búsqueda y rescate del navío), teníamos detectada la posición del submarino".

El buque chileno "Cabo de Hornos" se le encomendó rastrear áreas que estaban catalogadas como las más probables y cercanas a la ubicación del ARA San Juan, siendo el 26 y 27 de noviembre del 2017 que su sonar de pesca investigativa identificó ecos metálicos, por lo que, procedió a utilizar ecosondas de alta profundidad para mepear el sector, informó El Mercurio.

Las señales encontradas coincidían con estructuras a 800 y 956 metros de profundidad marina, a poca distancia de donde se registró la última comunicación con el navío trasandino.