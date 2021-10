Hombre encontró bolso con más de 24 millones, los devolvió y no aceptó recompensa

Un hombre argentino se llevó aplausos luego de encontrarse un bolso con una millonaria suma de dinero, contactar a su dueño, devolverlo y no aceptar la recompensa.

Jorge Cingolani encontró el pasado viernes 1 de octubre el bolso mientras volvía de su trabajo. Eran eso de las 15.30 horas y decidió revisarlo para ver su contenido. En ese momento se dio cuenta que en su interior había millones de pesos.

En concreto, el bolso contenía más de 3 millones de pesos argentinos (más de 24 millones de pesos chilenos).

Al llegar a su casa, junto a su esposa decidieron difundir lo ocurrido en redes sociales con el objetivo de encontrar a su dueño. Publicó una fotografía del bolso boca abajo, quien le dijera el logo y contenido del bolso sería quien lo perdió.

Hora y media más tarde sonó su teléfono. Era un empleado rural que iba viajando a dedo en una camioneta cuando perdió el dinero. Le describió el logo del bolso y su contenido para certificar que era el dueño.

"Por suerte apareció el dueño. Eran los ahorros de toda su vida. Lloramos juntos cuando llegó a mi casa. Me ofreció una recompensa, cien mil pesos, pero no los acepté. Lo que no es mío, no me pertenece. Sólo le pedí un cordero para festejar año nuevo", contó Cingolani.

"Mi mujer y mis hijos me dijeron que hubiesen hecho lo mismo. Eso me deja tranquilo porque se que estoy rodeado de personas como yo. Sigo emocionado. Si lo tengo que volver a hacer, lo hago", finalizó.