Hombre fue a operarse de la vesícula y le hicieron una vasectomía: Soñaba tener una hija

Jorge Base, un hombre argentino de 41 años, denunció un inaudito error en un hospital de Córdoba, donde fue a operarse de la vesícula y le hicieron una vasectomía.

Entrevistado por El Doce, dijo sentir "impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande".

El hombre tiene dos hijos varones, pero uno de sus sueños era ser papá de una niña también, junto a su pareja. Ahora, señaló que los médicos le dijeron que las posibilidades de revertir la vasectomía con éxito son mínimas, debido "a su edad y el tamaño del conducto".

"Recién me enteré cuando vino la médica a revisar cómo había salido todo y advirtió la situación (...) Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia", explicó.

Además, acusó que nadie se hizo responsable: "Se enfocan en decirte: 'Bueno, no te hagas drama, que por inseminación puedes tener un hijo igual' (...) No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigne".