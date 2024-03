Inspirados en el 18-O: Estudiantes argentinos saltarán torniquetes por "tarifazo" de Milei

La coordinadora Unidos por la Cultura, junto con asambleas estudiantiles y barriales de Argentina, convocaron a un "molinetazo" para este viernes, como se denomina en ese país a protestar saltando los torniquetes estaciones de trenes y subterráneo para evadir el cobro del pasaje.

Según publicó La Nación, la manifestación responde al aumento de tarifas del transporte público de Buenos Aires que aplicó el gobierno de Javier Milei, el que a la fecha alcanza el 500%, así como a la demanda por establecer un boleto estudiantil.

Mediante una carta abierta dirigida a los trabajadores del transporte público, los estudiantes adelantaron que actuarán de forma coordinada en las estaciones de Once, Constitución, Retiro, Plaza Miserere y otros puntos a partir de las 17.30 horas.

La consejera estudiantil Tatiana Fernández Martí, de la U. de Buenos Aires, afirmó que la protesta busca enviar un mensaje a Milei: "Con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos (poco más de 206 mil pesos chilenos) ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril (casi 230 mil pesos chilenos). No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo (bus), tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes".

Asimismo, aludiendo a las manifestaciones de secundarios que dieron paso al estallido social en 2019, indicó que "queremos trasladar ese mensaje partiendo también de la experiencia de la lucha de los estudiantes en Chile, quienes generaron una rebelión educativa. Creemos que tenemos que tomar en nuestras manos esta acción".

"No tenemos viáticos para poder viajar hacia las facultades, no se van a aumentar las becas, se va a congelar el salario docente. Es un golpe brutal. Nosotros queremos con esta acción poner al movimiento estudiantil de pie y coordinar con el conjunto de los trabajadores que están siendo perjudicados por esta situación", cerró la dirigenta.

Durante esta semana, efectivos de la Policía Federal Argentina comenzaron a custodiar las estaciones para evitar que los pasajeros evadan el pasaje, práctica que se incrementó considerablemente con el "tarifazo", y por la que los usuarios arriesgan recibir una multa de 1.300 pesos argentinos (1.492 pesos chilenos).