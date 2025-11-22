Argentina: Alejandra Monteoliva reemplaza a Bullrich como ministra de Seguridad

El Gobierno de Javier Milei anunció este sábado que Alejandra Monteoliva asumirá el cargo de Ministra de Seguridad Nacional de Argentina a partir del 10 de diciembre, día en que la actual ministra Patricia Bullrich dejará la cartera para asumir como senadora en el Parlamento argentino, tras ser elegida en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.

En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Gobierno enmarcó las designaciones dentro de la “continuidad del rumbo” y la “Doctrina Bullrich” iniciado el 10 de diciembre de 2023, destacando la consolidación de la política de seguridad, el paradigma de la llamada “Doctrina Bullrich” y el impulso a una conducción militar “profesionalizada”.

Milei agradeció los servicios de Bullrich y Petri, quienes iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente.

Bullrich respalda a su sucesora

Bullrich celebró la designación de su colaboradora y destacó su “solidez” y “capacidad de trabajo” en un mensaje en la red X y señaló que trabajó a su lado con “solidez” y una “capacidad de trabajo" que marcaron “una enorme diferencia”.

También agradeció al presidente por sostener la doctrina de “mano dura, reglas claras” y por confiar en la funcionaria y por sostener lo que definió como “la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y la verdad de que el que las hace, las paga”.

Hoy me toca compartirles que @AleMonteoliva será la nueva Ministra de Seguridad Nacional.



Ale, mis felicitaciones por el enorme desafío que vas a asumir. Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como Secretaria de Seguridad Nacional… https://t.co/EE1qQfJp41 pic.twitter.com/ipFMSMOSiG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 22, 2025

El perfil de Alejandra Monteoliva

Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, es figura clave y profundizará políticas del Gobierno de ultraderecha. Es una figura clave en el esquema de seguridad implementado desde el inicio de la gestión y será -según el Gobierno- la encargada de profundizar las políticas del Gobierno de ultraderecha.

Monteoliva, dedicada a la seguridad desde 1995, es egresada y posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Colombia). Es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y posee una Maestría en Desarrollo de la Universidad de Los Andes (Colombia), país donde residió 19 años y trabajó para instituciones como la Policía Nacional.

Entre 2020 y 2024 se desempeñó como asesora en operaciones de seguridad para Naciones Unidas, con destinos en Centroamérica en el PMA y el PNUD.

Desde junio de 2024 es parte del Ejecutivo y participa en redes de especialistas, con diversas publicaciones y experiencia en análisis de datos, gestión de información, operaciones policiales y crimen organizado.