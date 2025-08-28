Congreso argentino designó autoridades de comisión para investigar a Milei por $LIBRA

La Cámara de Diputados de Argentina designó este jueves al presidente de la comisión investigadora del caso $LIBRA, la criptomoneda promocionada en febrero pasado por el presidente Javier Milei antes de desplomarse y provocar pérdidas millonarias entre inversores.

En una reunión de la comisión, que tiene como objetivo investigar las responsabilidades del mandatario y de su hermana Karina Milei, secretaria general de Presidencia, se definió también el cronograma de actividades.

Por mayoría de votos de los bloques opositores, el diputado Maximiliano Ferraro, de la formación de centro Coalición Cívica, fue elegido como titular de la comisión investigadora.

Los miembros del grupo definieron, además, que la comisión se reunirá todos los martes, en horas de la tarde.

Los avances de esta comisión se dan justo cuando Milei y varios miembros de su Gobierno son cuestionados por otro escándalo relacionado con el supuesto cobro de sobornos en la compra de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Formación de Milei impugnará la actividad de la comisión

La comisión reactivó su funcionamiento el 12 de agosto, tras cuatro meses sin actividad por un empate en la elección de autoridades, y aprobó un dictamen que modifica la composición que debe tener la comisión investigadora, con el objetivo de que comience a trabajar.

"Venimos de un largo recorrido que estuvo repleto de obstáculos y artimañas", afirmó Ferraro, tras asumir la titularidad de la comisión.

En la reunión de este jueves, la formación oficialista de ultraderecha La Libertad Avanza advirtió que impugnará la actividad de la comisión, bajo el argumento de que su plazo de funcionamiento expiró el pasado 30 de julio.

La posición de La Libertad Avanza fue respaldada por Propuesta Republicana (Pro), el partido de centro-derecha del expresidente argentino Mauricio Macri (2015-2019).

Milei atraviesa un momento difícil al frente de la presidencia argentina, pues además ha visto en las últimas semanas cómo algunas de sus políticas estrella han sufrido una derrota en las votaciones del Parlamento.

Además, en pleno escándalo por el caso de la Andis, el presidente tuvo que ser evacuado este miércoles de un acto electoral en la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires y baluarte peronista, por incidentes con manifestantes opositores que arrojaron objetos contra la camioneta descubierta en la que viajaba junto a Karina Milei.