Empresa ligada al "criptofiasco" de Milei negó afirmaciones de la Casa Rosada

La empresa KIP Protocol -vinculada a la criptomoneda que se valorizó tras ser promocionada por Javier Milei y luego se desplomó- desmintió este lunes la afirmaciones oficiales de la Casa Rosada respecto al escándalo, y negó haber mantenido reuniones con el mandatario en relación con la iniciativa.

"$Libra" experimentó un fuerte aumento de demanda y cotización tras un tuit de Milei, pero horas después sufrió un desplome, lo que llevó a la oposición a impulsar un juicio político.

En un comunicado publicado en su perfil de X, la compañía sostuvo que la declaración oficial de la Casa Rosada, el día sábado, contenía "varias inexactitudes materiales".

El Gobierno argentino había afirmado que Milei compartió en sus redes sociales el lanzamiento de "el proyecto de KIP Protocol", pero la empresa afirmó que "no inició el proyecto, no gestionó ni dirigió el proceso de lanzamiento del toquen, no recibió toquens antes o después del lanzamiento y no obtuvo beneficios de la operación".

Según KIP Protocol, estaba previsto que la empresa participara en una etapa posterior al lanzamiento del toquen, y bajo instrucciones de Kelsier Ventures, señalada como la entidad responsable de la iniciativa.

La empresa afirmó que "ni siquiera fue informada por Kelsier cuando el toquen '$LIBRA' se hizo público", y consideró que es "inexacto describir el proyecto como un desarrollo de KIP Protocol".

El Gobierno argentino había afirmado además que el pasado 19 de octubre, Milei se reunió en Argentina con representantes de KIP Protocol, quienes le informaron sobre la intención de desarrollar el proyecto para financiar emprendimientos privados mediante tecnología de cadena de bloques.

La empresa reconoció que su director ejecutivo, Julian Peh, mantuvo un encuentro con Milei en esa fecha, en el marco del evento Tech Forum Argentina -evento del que KIP Protocol fue patrocinador oficial-, pero aclaró que "en ningún momento se discutió ni se mencionó el proyecto Viva la Libertad ni el lanzamiento de ningún toquen".

Según la compañía, Peh conversó con Milei durante 30 minutos sobre inteligencia artificial, tecnología y el interés de KIP Protocol en invertir en Argentina, mientras que el presidente expuso su visión económica y su interés en atraer inversiones extranjeras.

