Javier Milei responde a Cristina Fernández: "Los nuevos tiempos requieren de show"

El presidente argentino, Javier Milei, dijo en una entrevista que mantiene su plan de dolarizar la economía del país aunque antes se necesitan cumplir varias tareas y respondió a la afirmación de la exmandataria Cristina Fernández de que es "un showman-economista".

"Tal vez los tiempos nuevos requieran de show", dijo Milei en una entrevista con LN+, el grupo multimedia del diario La Nación emitida el miércoles por la noche, en la que subrayó que pese al revés que sufrió en el Congreso la llamada ley ómnibus para reducir el papel del Estado, sigue firme en sus planes.

"La tábula rasa sigue firme: todos aquellos que se quieran sumar son bienvenidos", subrayó.

DOLARIZACIÓN: "LA IDEA ESTÁ, PERO DEMANDA TIEMPO"

Hablando sobre la dolarización de la economía, una fórmula que ya probó el peronista Carlos Menem durante sus dos mandatos presidenciales (1989-199)) como medio de frenar la inflación, subrayó: "La idea está, pero demanda tiempo"

"Nosotros emitimos dinero para comprar dólares, de hecho compramos 7.000 millones de dólares. Hoy tenemos una base monetaria de cerca 8.000 millones de dólares y compramos reservas por 7 (millones). Hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado, estas a un tiro de dolarizar", advirtió.

Sin embargo, aun "falta limpiar el resto de los pasivos remunerados y lo otro que necesitas es una reforma del sistema financiero para que no sea vulnerable a una corrida", agregó.

INFLACIÓN: "HAY QUE MIRAR LA HERENCIA QUE RECIBIMOS"

Sobre el 20,6% de inflación en enero según datos oficiales, el mandatario sostuvo que "parece un número horroroso", pero que "hay que mirar donde estábamos, cuál es la tendencia y la herencia que recibimos".

"Enero es un mes que estacionalmente es complicado. Ha dado 20. Bajó cinco puntos respecto del mes anterior. Está yendo a niveles del 15 y sigue en bajada", indicó.

"LOS POLÍTICOS NO QUIEREN CEDER DE SUS PRIVILEGIOS"

Milei, un ultraliberal que asumió la Presidencia el pasado 10 de diciembre, cargó contra los legisladores que se han opuesto a aprobar su ley ómnibus y especialmente con los cercanos a su movimiento la Libertad Avanza que se sumaron a los "traidores" que votaron en contra.

"Los políticos no quieren ceder de sus privilegios. Es bueno que la gente sepa quiénes votaron a favor y quiénes en contra. Que la gente sepa quiénes son los delincuentes", afirmó.

"UN SHOWMAN"

La expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) publicó ayer miércoles un documento de 33 páginas en el que vertió duras críticas contra el Gobierno de Milei y su proyecto económico y al que denominó "un showman-economista en la (Casa) Rosada", como se conoce la sede de la Presidencia de Argentina.

Al respecto, Milei respondió: "es la opinión de ella. Tal vez los nuevos tiempos requieran de show".

"No me molesta", precisó antes de insistir que no tiene dudas a la hora de plantear nuevas iniciativas para "terminar -dijo- con todas las cajas negras de la política".

Milei también habló de su reciente encuentro con el papa Francisco que calificó de "maravilloso" y a quien reconoció que le pidió disculpas por sus "dichos del pasado".