Milei advierte en Estados Unidos sobre el "peligro" de las ideas socialistas

El presidente argentino, Javier Milei, ofreció este sábado un discurso sobre los peligros del socialismo en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Estados Unidos, evento en el que fue apoyado por el expresidente Donald Trump.

Según un video publicado en redes sociales por el asesor de Trump, Dan Scavino, ambos líderes se encontraron detrás del escenario minutos antes de que el estadounidense interviniera en el evento. Se estrecharon la mano, se abrazaron, mantuvieron una charla informal y se tomaron fotografías.

"Make Argentina great again" ("Haz que Argentina vuelva a ser grande" en español), le gritó efusivamente Trump a Milei, aludiendo a su famoso grito de campaña "Make América Great Again", a lo que Milei respondió con su popular grito "¡Viva la libertad, carajo!".

En su discurso, Trump también tuvo referencias para el argentino, a quien calificó como "un gran caballero" y "muy popular". "Es un tipo estupendo y uno de los pocos que pueden" hacer a Argentina "grande de nuevo", añadió.

Tras más de una hora y media de discurso del aspirante a la candidatura del Partido Republicano y seguida a una breve intervención de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño, le tocó el turno a Milei en la CPAC, el gran evento de los conservadores estadounidenses.

MILEI EN CONTRA DEL SOCIALISMO

Al grito de "soy un león" y "viva la libertad", Milei subió al escenario del evento y ofreció un análisis sobre los supuestos impactos negativos en el crecimiento de un país que tendría la intervención gubernamental.

"Una buena definición de qué es el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente (...) cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención se derrumban", afirmó mandatario trasandino.

A través de sus palabras finales, animó a los asistentes a no dejar avanzar al socialismo, proclamando: "No avalen la regulación. No avalen la idea de los fallos de mercado. No permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social", dijo.

"Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser uno de los países más ricos del mundo ahora estamos (en el lugar) 140. No entreguen su libertad, peleen por su libertad, porque si no pelean por la libertad los van a llevar a la miseria", concluyó.

Milei viajó al país norteamericano horas después de haberse reunido en Buenos Aires con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ante quien defendió su idea de que Argentina "ha decidido volver al lado de Occidente, al lado del progreso".

A pesar de su cercanía con Trump, la administración del demócrata Joe Biden ha tejido una estrecha relación con el nuevo Gobierno argentino en sus primeros dos meses de gestión.