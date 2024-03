Milei amenazó con quitarle la "jubilación de privilegio" a Cristina Fernández

En medio de la polémica por el aumento de sueldo para los miembros del Ejecutivo –que ya fue anulada-, el presidente de Argentina, Javier Milei, tuvo un encontrón por redes sociales con la exmandataria Cristina Fernández (2019-2023).

Durante este fin de semana, en Argentina se hablaba de una aumento de hasta el 48% de todos los miembros del Ejecutivo, incluido el presidente. La situación generó molestia debido a la situación económica del país trasandino con más de 250% de inflación y más de la mitad de la población en situación de pobreza.

Por ello, Milei acudió a su canal habitual de comunicación, las redes sociales, para culpar a la expresidenta por un decreto que le obligaba a otorgar un "aumento automático a la planta política de este gobierno".

"Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido", concluyó el libertario zanjando la polémica.

Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política… — Javier Milei (@JMilei) March 9, 2024

Sin embargo, Cristina Fernández no tardó en responder por la misma red social: "Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48% ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue".

La discusión comenzó a crecer y el mandatario de ultraderecha escribió que "podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina", además de recordarle que lo tiene bloqueado en X.

Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter.

"Ay Presidente... usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 % a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron (...) Quiero pensar que usted lee lo que firma, no?", le respondió la líder de Unión por la Patria.

"¿QUÉ LE PARECE SI ANULO LOS $14 MILLONES QUE COBRA DE JUBILACIÓN?"

No obstante, el presidente argentino no se quedó atrás y luego de afirmar la anulación del aumento de sueldo, hizo hincapié en que "ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿Qué le parece si le anulo los $14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a quejarse".

Hola @cfkargentina. Acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete nacional. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones ¿qué le parece si le anulo los $ 14.000.000 que cobra usted de jubilación de privilegio y le asigno una jubilación mínima? Estimo no va a… — Javier Milei (@JMilei) March 10, 2024

Fernández no perdió la oportunidad y le señaló que "cálmese Presidente, en ese lugar que usted hoy tiene el honor de ocupar, hay que tener templanza y sobre todo estar tranquilo (...) lo que menos necesitamos hoy, es un presidente amenazando por internet".

Asimismo, criticó el horario de uso de las redes del presidente, "Hoy por la mañana pude leer el posteo que me dedicó... ¡A las 0:30 de la madrugada! ¿Qué hacía presidente a esa hora amenazando por redes? Me hizo acordar a una canción de Los Redondos: "Alien Duce el pequeño gran matón de la Internet".

La exmandataria es criticada por la ultra derecha por la jubilación de privilegio que cobra por haber sido presidenta y la pensión por ser la viuda del exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), una doble prestación que dirigentes opositores consideran ilegal.