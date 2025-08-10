Milei usó una cita de la película 'Batman' en un discurso oficial sobre el gasto público

El presidente argentino, Javier Milei, sorprendió durante su última cadena nacional al incluir, en su defensa del modelo económico, una frase tomada textualmente de la película 'Batman: El caballero de la noche' (2012), sin citar su origen cinematográfico. El momento no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales.

"Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible", dijo Milei desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, en presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y otros miembros del equipo económico.

En su discurso del 8 de agosto, Javier Milei sorprendió al parafrasear al Joker de Batman:

El Caballero de la Noche, hablando de "fuerza imparable" y "objeto inamovible". El Presidente usó la metáfora para…

La frase es parte de un diálogo entre el Guasón, interpretado por el actor fallecido Heath Ledger, y Batman, encarnado por Christian Bale, en la segunda entrega de la trilogía dirigida por Christopher Nolan.

La "fuerza imparable" sería Guasón, mientras que el "objeto inamovible" es la firmeza moral del superhéroe de Ciudad Gótica.

Milei usó la cita, sin aclarar que provenía de la taquillera película, para describir la tensión política que, según él, atraviesan el oficialismo y la oposición.

La curiosa apropiación de la frase de Batman se convirtió en tendencia en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos de la película junto al pasaje de la cadena nacional, señalando la coincidencia literal.

Para algunos, se trató de una licencia retórica válida; para otros, un ejemplo llamativo de cómo la cultura popular se filtra en los discursos oficiales sin referencia explícita a su origen.

Otras citas en la retórica de Milei

El uso de citas de ficción no es inédito en la retórica de Milei. En septiembre de 2024, en su primer discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el mandatario ya había hecho propias las palabras de un parlamento del presidente ficticio Josiah Bartlet, interpretado por Martin Sheen en la serie 'The West Wing' (1999-2006).

Este guiño, que entonces pasó más inadvertido, habría estado motivado por la admiración de su asesor Santiago Caputo por la serie estadounidense.

Milei anunció este viernes en cadena nacional medidas para "blindar" el equilibrio fiscal y limitar la emisión monetaria. Por un lado, firmará una normativa para "prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria", y por otro, enviará un proyecto de ley al Parlamento para "penalizar la aprobación de presupuestos que incluyan déficit fiscal".

El pasado 10 de julio, el Parlamento había aprobado una ley que establece un incremento "excepcional y de emergencia" del 7,2% para las jubilaciones.

Milei aseguró que tales medidas apuntan a "destruir el superávit fiscal" que su Gobierno impulsa, las que, de ser llevadas adelante, implicarían "un endeudamiento de más de 300 mil millones de dólares o un incremento de la deuda nacional del 70 %".