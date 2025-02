Oposición argentina pedirá al Congreso que investigue a Milei por caso criptomonedas

La oposición de Argentina pedirá al Congreso que investigue al presidente Javier Milei, junto a un pedido de informe sobre la posible comisión de delitos en Diputados al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de que el mandatario promocionara una criptomoneda en sus redes sociales con posibles vínculos a estafas virtuales.

"El Presidente podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos", indicó, en X, el presidente de la Coalición Cívica (CC, centro) y diputado nacional, Maximiliano Ferraro bajo un mensaje titulado: "Milei debe ser investigado en el Congreso".

Desde el entorno del CC comentaron a EFE que presentarán un proyecto para armar una Comisión Especial Investigadora y analizar la situación, ya que consideran que la promoción de esa criptomoneda podría configurar "delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa".

La izquierda argentina también se sumó al pedido, el diputado y uno de los líderes del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño pidió que se transmita por cadena nacional la posible "interpelación" de Milei ante la Cámara Baja.

"Vamos a pedir la interpelación de Milei en el Congreso, Que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado", expresó del Caño en sus redes sociales.

El origen de la polémica

Durante la noche del viernes, el jefe de Estado argentino publicó un tuit, que compartió en otras de sus redes sociales, en el que resaltaba un "emprendimiento privado" de un toquen de criptomonedas bajo el funcionamiento de cadena de bloques, pero que borró tras cinco horas y ofreció excusas al interiorizarse de que la criptodivisa pudiese estar atada a estafas virtuales.

"Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", señaló Milei en un mensaje publicado pasada la media noche de este sábado.

El "emprendimiento" del que hablaba Milei era una 'moneda meme', que se llama '$Libra', y forma parte del espectro de criptomonedas que no cuentan con sustento económico real, basadas en capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales.

En las horas que el mandatario tardó en eliminar su publicación, la demanda por la criptodivisa estalló, su precio se infló, movió millones de dólares y se desplomó.

"¡La Argentina Liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en la Argentina", indicó Milei horas antes de borrar el mensaje.

El legislador socialista y activista por los derechos de las personas LGBTIQ+ de Argentina, Esteban Paulón, anunció en su cuenta de X que el lunes próximo ingresará desde su espacio un pedido de juicio político contra el presidente.

"Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente Javier Milei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete Guillermo Francos informe en Diputados sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario", publicó junto al proyecto a presentar.

Cristina Fernández: "Operaste como el gancho de una estafa"

Tras estallar el caso, la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) acusó este sábado a Milei de operar como "el gancho de una estafa digital".

"Miles confiaron en vos, compraron caro y en cuestión de horas perdieron millones, mientras unos pocos (me juego la cabeza que todos libertarios) hicieron fortunas con información privilegiada. Milei ¡Vos mismo operaste como el gancho de una estafa digital!", expresó la líder del peronismo en una extensa publicación en su perfil de la red social X.

"¡Y, para colmo, después decís que no estabas interiorizado! ¿No era que sos 'el mejor presidente de la historia'? ¿No era que sos 'el genio de la economía'? De autoproclamado 'líder global' a crypto estafador", remató Cristina Fernández sobre la aclaración de Milei con respecto a la promoción de la moneda digital.

Fernández expresó que "nunca en la historia se vio algo semejante" y aseguró que Milei aprovechó su investidura presidencial para inflar el valor del activo.

"¡Mirá a donde nos trajiste con tu locura! Convertiste a la Argentina en un casino donde el crupier es el mismísimo Presidente. Esa es tu libertad de mercado... la del casino. Se te cayó la careta", agregó.

"Y pensar que desde el sillón de Rivadavia tratás de 'inútiles', 'incompetentes' y 'mandriles' a todos los que no se alinean con lo que decís, cuando en realidad, el que es verdaderamente incompetente para ocupar ese sillón sos vos", cerró la exmandataria.