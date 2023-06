Joven llegó con una zapatilla cambiada tras vuelo a Argentina: "Se sienten iguales al caminar"

Una curiosa anécdota le ocurrió a una pasajera de la aerolínea Air Europa que, desde un vuelo proveniente de Madrid, España, llegó a Argentina con una zapatilla cambiada, tras ponerse la de otro pasajero por error.

"Si viajaste con Air Europa en el vuelo UX 041 de Madrid a Ezeiza el 11/06 y te llevaste una zapatilla Adidas deportiva pie derecho, yo tengo la tuya marca Puma", escribió en Twitter, Josefina Ortega, con la intención de encontrar su zapato perdido.

Coincidentemente, se trata del mismo modelo de zapatilla, pero de marcas distintas. "Literalmente son el mismo número! 8 de USA, se sienten iguales al caminar", comentó.

la descansada que me pego AirEuropa no me pego ni mi ex. // las zapatillas en cuestión pic.twitter.com/w7rHMDU3Ab