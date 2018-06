Juicio a Nahir Galarza: Sicóloga reveló que la joven pudo ser víctima de abuso sexual

Un testimonio causó impacto durante el juicio a Nahir Galarza, la joven de 19 años que confesó haber disparado contra su ex pololo, Fernando Pastorizzo, en un crimen que sigue conmoviendo a Argentina.

La defensa de la ex estudiante de Derecho apela a reducir su sentencia al querer comprobar que ya no era pareja de Pastorizzo y que él abusaba de ella cuando tuvieron una relación. Los querellantes, en tanto, indican todo lo contrario.

Este viernes, declaró sobre el estado de salud mental de la joven Alicia Paday, una sicóloga por parte de los abogados de la defensa de Galarza.

Según su testimonio citado por Clarín, la joven ha sufrido toda su vida por la presión que ponen sobre ella, tiene brotes sicóticos y por su personalidad pudo haber sido víctima de un abuso sexual.

"Nahir tiene tendencia al masoquismo, a autoaniquilarse. Busca su perfección, se muestra siempre pulcra, bien arreglada. Refleja desconfianza en el otro. Susceptible a recibir violencia, su frialdad demuestra su incapacidad aprendida de demostrar emociones", afirmó.

La sicóloga la calificó como observadora, fría, excéntrica, distante y calculadora.

"Ella tiene mucha presión parental. Sus padres quieren que sea perfecta", reveló, agregando que por todo ello Nahir tiene pocas capacidades para construir una relación estable.

"Ella tiene todas las características de ser una chica que sufrió violencia de género. En un momento lo dudé. Fue cuando hablamos sobre su primera relación sexual, me dijo que fue con Pastorizzo, pero no me contó nada más. Un síntoma de que le cuesta hablar de eso", contó.

Asimismo, aclaró que no tenía una gran relación afectiva con el fallecido. "Lejos de eso, no había compromiso afectivo, sólo simbólico. Fue la primer pareja sexual de ella por lo que se veían sólo para tener relaciones, no eran novios", insistió.

"Es probable que Nahir esté mejor en la cárcel, que allí se recupere. Su intolerancia es con el afuera, con la sociedad. Ella se aislaba, disfrutaba cada vez más de estar en soledad, metida en su habitación, cada vez con menos amigas", aseguró.

Pero el juicio no solo contó con el testimonio de Paday, pues también habló Simón Ghiglione, perito psiquiatra del Poder Judicial local que entrevistó a Nahir en tres oportunidades.

De acuerdo con el profesional, la situación es completamente opuesta a cómo la hizo parecer su colega. Ghiglione no vio signos de violencia de género y dijo que ella solo le había comentado un episodio traumático con Pastorizzo, cuando una vez la insultó. Muy lejos de la narración que busca establecer que el joven la golpeaba y maltrataba.

El perito descartó además que tuviera tendencias autodestructivas, señalando que era amable con los demás y tenía un juicio crítico normal.