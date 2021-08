"Me dijeron que me maquille menos": Joven denuncia que le negaron entrada a bar por su aspecto

"Quería contarles que no me dejaron pasar a Barone de Bahía Blanca por el maquillaje que tenía". Así comienza el video en que Diego denuncia lo que le ocurrió en un bar argentino.

El joven de 24 años contó a través de su cuenta de Instagram la incómoda discriminación que vivió debido al labial, delineado y sombra de ojos que tenía puestos.

Cuando intentó entrar al local, le prohibieron el ingreso y le dijeron que para la próxima vez que asistiera "se maquillara menos".

"Me parece una actitud que para esta época, para este siglo, para lo que vos quieras, no va. Me parece discriminativo y me parece una mierda básicamente. Quisiera que se sepa que todavía existe la discriminación y que no son joda las marchas ni mucho menos. Existe y está todos los días acá. Basta", dijo.

El dueño del local no descartó lo sucedido: "Lo llamé a Diego para pedirle disculpas, y las aceptó. Hablé con todo el personal y ninguno me reporto ningún problema en la noche del sábado. Imaginate que si lo llego a descubrir, la persona que lo discriminó va a sufrir una sanción, porque estoy en contra de estas actitudes".