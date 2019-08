"Me quiso matar": Habló el hombre al que su amante le cortó los genitales con tijera podadora

El caso causó conmoción a fines de 2017: Una joven arquitecta de 26 años le cortó los genitales a un hombre de 40 años, quien era su amante, usando unas tijeras podadoras en Córdoba, Argentina.

Ahora, quien habló fue la víctima. En tribunales, el sujeto identificado como Sergio contó su testimonio por primera vez: "Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita", relató.

"Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba. También quiso atarme, pero no quise. Empezó a hacerme sexo oral. De repente sentí algo. Me quiso matar en ese segundo", sostuvo el hombre, según informó Clarín.

"Sentí que me moría", agregó, mientras contaba cómo perdía sangre en gran cantidad y recibió ayuda de vecinos del departamento de su amante. En ese momento se aplicó presión en la zona con una toalla y, después de varias operaciones, le reconstruyeron los genitales.

La imputada, Brenda Barattini, reconoce el vínculo sexual que mantenía con el hombre casado, y confesó el ataque, aunque difiere de la versión de Sergio. Su defensa insiste en que ella era víctima de violencia, pues aseguran que el sujeto compartió por WhatsApp un video de los dos teniendo relaciones.

"Me generó un daño muy grave. Un daño psicológico muy grande. Vulnerando mi intimidad, y eso no se hace. Ni a una mujer, ni a un hombre, ni a nadie. Yo respondí... quizá no de una manera correcta, pero respondí", djio Barattini hace unos meses al diario La Voz.

La mujer, que está detenida desde el ataque, arriesga una pena entre tres y 15 años en prisión.

Ahora Brenda está de novia con otra interna del penal de mujeres y su defensa asegura que, después de todo lo ocurrido, "le teme a los hombres".