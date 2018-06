Nahir Galarza y la noche en que disparó a su pololo: "Si estás herido no significa que vas a morir"

"Si estás herido no significa que vas a morir". Con esa frase Nahir Galarza quiso justificar haber dejado a Fernando Pastorizzo luego de dispararle en dos ocasiones durante la madrugada del 29 de diciembre de 2017.

El caso de Galarza causó impacto en el pueblo de Gualeguaychú, Argentina, donde la estudiante de 19 años está siendo juzgada por el homicidio.

Este lunes entregó su testimonio e insistió en que la muerte de su pololo fue accidental y que ellos ya no tenían una relación.

"No éramos novios, nunca fuimos. No conozco a sus papás ni salgo con sus amigos. Solo nos veíamos de madrugada para tener sexo", dijo Galarza, a quien podrían aumentar su condena en caso que se pruebe el vínculo amoroso con Pastorizzo.

Según su relato, recogido por Clarín, esa noche fue a su casa a buscar un cargador de celular que se le había quedado. Volvieron a la casa de ella y tuvieron sexo, pero luego él la agredió e insultó por dormir con otros. Allí tomó la pistola del padre de la joven: "Me apuntó a la panza y me dijo que no dijera nada, que no gritara porque iba a matar a alguien".

"Le pedí que me devolviera el arma, que se calmara. Me dijo que me iba a ir con él y que no intentara salir corriendo ni nada", agregó Nahir.

Ya en la moto de Pastorizzo, Galarza dijo que iba muy rápido y que al agarrarse de él recuperó el arma. "Le saqué el arma y él se da cuenta de eso. Entonces frena y ahí me quedé aturdida. Nos caímos los dos para el costado y enseguida me alcanzó a levantar y entonces me quedé aturdida de vuelta", confesó.

En ese instante los dos disparos se escucharon.

"Ninguno de los dos tuvo tiempo a nada. Fue un accidente", afirmó la joven, enfatizando que "fueron dos segundos nada más. Todo fue muy rápido. No podría describir cómo me sentía. Tenía la mente en blanco, nerviosa. Nunca me había imaginado una cosa así".

Pero inmediatamente después de eso, lo dejó tirado en la calle y huyó a su casa. "Yo sabía que había recibido un disparo, pero no dos. Si estás herido no significa que vas a morir. Nunca lo pensé. Me enteré cuando me llamó la mamá de Fernando. Se me paró el corazón", afirmó.

"Todos los días tengo la culpa de haber agarrado el arma y no haber dejado que las cosas pasaran de otra forma. No me imaginé nunca que las cosas hubieran pasado así", sostuvo Nahir.

Según Galarza, "Fernando se drogaba", la acosaba por teléfono y tenía sexo con ella "a pesar de que yo no quería, me lastimaba en las zonas íntimas".