Mundo | Argentina

Peronistas y libertarios se pelearon a combos en la Universidad de Buenos Aires

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El incidente ocurrió en la Facultad de Derecho y fue condenado por el Gobierno trasandino.

Peronistas y libertarios se pelearon a combos en la Universidad de Buenos Aires

El enfrentamiento ocurrió en medio de un alza de la tensión política en el país vecino: hace dos días a Milei lo atacaron a pedradas.

Estudiantes peronistas y libertarios protagonizaron un violento enfrentamiento a golpes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

En videos que circularon en redes sociales se observa cómo los alumnos se daban puñetazos en uno de los pasillos del edificio. De acuerdo a lo informado por medios locales, las agrupaciones involucradas en los enfrentamientos fueron la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y Somos Libres, una facción estudiantil afín a La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei.

"Un grupo de supuestos estudiantes exaltados, que no acepta las reglas básicas de una convivencia pacífica, agredieron, insultaron e impidieron las actividades de otro grupo de estudiantes por tener ideas políticas distintas", denunció el jueves el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, en una carta remitida al rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi.

Álvarez exigió al plantel garantizar "la seguridad física de todos los estudiantes" y la defensa los derechos constitucionales "gravemente vulnerados" dentro de la institución.

También se expresó al respecto el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello y de quien depende la Secretaría de Educación: remarcó que la "seguridad y la integridad física de los estudiantes dentro de los establecimientos universitarios es responsabilidad de los rectores, en el marco de su autonomía".

Violencia política

El enfrentamiento estudiantil se produjo en una semana marcada por varios episodios de violencia política, en proximidad a los comicios legislativos del 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires, y a dos meses de las elecciones legislativas nacionales, a celebrarse el próximo 26 de octubre.

El jueves, un acto encabezado por la secretaria general de Presidencia y hermana del presidente, Karina Milei, en la provincia de Corrientes —que este domingo elegirá gobernador— terminó suspendido y con al menos tres detenidos tras golpes y forcejeos entre opositores y simpatizantes de La Libertad Avanza.

El miércoles, el propio Milei debió ser evacuado de una caravana en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, cuando manifestantes opositores arrojaron piedras y objetos contra la camioneta en la que se trasladaba, lo que desató choques con las fuerzas de seguridad.

Por este episodio, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, presentó ayer una denuncia penal por "intimidación pública y atentado a la autoridad agravado por coparticipación criminal".

Según informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, dos personas resultaron detenidas. 

