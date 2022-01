Pillan a jueza besando a recluso condenado a cadena perpetua por matar a policía

Una jueza está siendo investigada por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Argentina, por ser captada besándose en la cárcel con un recluso condenado a cadena perpetua.

Los hechos ocurrieron el pasado en la ciudad de Comodoro Rivadavia, específicamente en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew.

Mariel Suárez, jueza de la Circunscripción de Comodoro Rivadavia y Cristián Omas "Mai" Bustos, condenado a cadena perpetua por el asesinato de un policía, fueron vistos a través de una cámara de seguridad.

Cabe destacar que la jueza había integrado el tribunal que el pasado 22 de diciembre condenó a Bustos, pero ella no votó a favor de la condena a cadena perpetua y solicitó una pena menor.

"De los datos comunicados desde el IPP surge que la jueza habría incurrido en conductas inadecuadas para un magistrado (...) que puedan implicar violaciones a la Ley de Ética Pública y/o al Reglamento Interno General del Poder Judicial", señaló el Tribunal Superior, que añadió que investigarán el "tenor del encuentro, su extensión en el tiempo y las características del mismo".

En su defensa, la jueza dijo que "estaba haciendo un trabajo académico. Aparte de ser juez penal, escribo en medios periodísticos nacionales e internacionales".

"Además de ser juez penal, soy una persona y no soy tonta, sé que en los lugares que visito hay cámaras, así que no voy a ir a exponerme con algo que no es cierto. Mi motivo es un motivo laboral que no están relacionado con mi función de juzgadora", señaló a La Nación+.

"No, eso no es real. Es que no es un beso. Él insistió, estaba muy contento por la propuesta que le hacía, para él es algo llamativo que alguien le ofrezca hacer un libro. No es una relación sentimental y no es un beso", agregó.

"Yo tengo todos los documentos de las personas que saben que yo estoy trabajando, que saben que mi contacto con él es simplemente por trabajo. Obviamente que si voy a hacer una trabajo en el que tengo que ganarme la confianza de él voy a actuar de mi, voy a ser de mi, no de juez y creo que puedo acreditar toda esta versión que les estoy dando y que es la real", finalizó.

