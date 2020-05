Policías fue detenidos acusados de violar "en manada" a una compañera

Cuatro agentes de la policía argentina, fueron detenidos acusados de violar en grupo a una compañera de trabajo. El hecho ocurrió la madrugada del domingo y la víctima rompió el silencio enuna entrevista.

Mariana, de 21 años, era la única de las 14 agentes femeninas que decidió pasar su día de franco en el cuartel en La Plata. Es el segundo caso similar que ocurre en dos meses, según informa La Nación. A principios de marzo, una agente denunció a tres compañeros por abuso sexual.



Los acusados de la "violación en manada" son efectivos de la policía bonaerense asignados al patrullaje en la zona de Los Polvorines y no quisieron declarar. Según fuentes judiciales los policias fueron acusados de abuso sexual agravado.



Según el medio argentino, los policías acusados tienen 19, 21, 22, 25 y 26 años y durante la reconstrucción del hecho, se pudo establecer que el ataque sexual ocurrió el domingo, minutos después de las 2, durante un asado.



La víctima relató que se dirigió al baño con uno de sus compañeros, donde mantuvo relaciones sexuales consentidas con su colega. Pero, después ingresaron otros cuatro policías que se aprovecharon de que estaba ebria y la violaron.

En conversación con Infobae, la joven relató que “no sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío (...) Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Sé que esto lo voy a superar rápido".



“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, remató.