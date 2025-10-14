EE.UU. condicionó ayuda a Argentina: "Si Milei pierde las legislativas, no seremos generosos"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que, si la izquierda vuelve al poder en Argentina, su Gobierno dejará "de ser generoso" con el país, en el marco de su reunión con el mandatario trasandino, Javier Milei.

Trump recibió a Milei para un almuerzo entre ambos equipos de gobierno en la Casa Blanca y aseguró que el argentino ha tenido "una carrera increíble" y que confía en que "va ganar esta elección", al tiempo que le ofreció su "apoyo absoluto" si sigue en el poder.

"Si (Milei) pierde, no vamos a ser generosos con Argentina", aseguró el mandatario, que estuvo acompañado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien dijo estar satisfecho con el acuerdo de línea de intercambio de divisas de hasta 20.000 millones de dólares para sostener la confianza en Argentina y mantener la liquidez en dólares anunciado la semana pasada.

"(Milei) tiene que mantenerse fiel a sus principios, porque va a ganar y está haciendo lo correcto", aseguró el mandatario estadounidense, quien dijo que está enfrentándose a "extremistas de izquierda" que han llevado a Argentina a sus problemas económicos.

Milei, en el poder desde diciembre de 2023, y la coalición que lidera su partido La Libertad Avanza se enfrentan a un importante refrendo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El programa de reformas económicas del presidente argentino podría sufrir un duro revés si la oposición consigue mayorías en el Congreso y el Senado.

Según Trump, su par argentino "heredó un lío" y consideró que el apoyo de su administración y esta visita a la Casa Blanca, la primera para Milei, ayudará a su popularidad en las encuestas.

Trump dijo que la razón de su apoyo político a Milei se debe a que es importante "que una gran filosofía conquiste a un gran país" y que otros países en Latinoamérica sigan el camino de Milei y su movimiento ultralibertario.

Foto: EFE

Milei agradeció "enorme" apoyo de EE.UU.

Milei agradeció a Trump la ayuda de su gobierno que ha comprado pesos y abierto una línea swap de divisas para inyectar liquidez en dólares a la economía argentina por valor de hasta 20.000 millones de dólares.

"Quiero agradecer profundamente el enorme trabajo que ha hecho el secretario Bessent para ayudar a superar este problema de liquidez que tenía Argentina como consecuencia de los ataques políticos que hemos sufrido por nuestros opositores, que no quieren que Argentina vuelva a abrazar las ideas de la libertad", aseguró Milei sentado frente a Trump.

Foto: EFE

Los precios al consumidor en Argentina se desaceleran al 31,8% interanual en septiembre

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en septiembre pasado en el 31,8% interanual, su decimoséptima desaceleración consecutiva, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La tasa de inflación interanual registrada en septiembre último es la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue del 31,2%.

En el noveno mes de 2025, los precios al consumidor crecieron el 2,1% en comparación con agosto, mes en el que la tasa de variación mensual había sido del 1,9%.

La inflación argentina acumuló en los nueve primeros meses del año un alza del 22%, según el informe del Indec.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación será este año del 29,8%, con tasas mensuales del 2% en octubre y del 2,1% en noviembre.