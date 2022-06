Acto heroico: Persiguió a un ladrón, recuperó celular robado y lo devolvió

Un motociclista se viralizó en redes sociales tras perseguir a un ladrón por las calles de Buenos Aires, Argentina, donde recuperó el celular robado a una mujer.

La situación quedó registrada en un video que subió el sujeto a su cuenta de Youtube, GÑ Motovlog, donde se puede ver el momento en el que comenzó a seguir al delincuente tras haberlo visto corriendo desesperadamente y sospechar que se trataba de alguien que acababa de robar.

El ladrón tiró el celular al suelo para evitar ser atrapado y continuar con su huida. Tras ello, el motociclista preguntó a testigos qué había pasado y finalmente logró devolver el dispositivo tras encontrar la micro en la que iba la víctima.

Según Perfil, la dueña del teléfono contó: "Eran tres (los delincuentes) ese día. Una mujer muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron 'sanguchito'. Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos".

"Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado", escribió al motociclista youtuber.