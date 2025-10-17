Argentina: Balearon camioneta en la que viajaba un candidato peronista a senador

La camioneta en la que viajaba el dirigente peronista Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la norteña provincia argentina de Salta y candidato a senador para las elecciones del 26 de octubre, recibió un impacto de bala mientras el político se dirigía a un acto de campaña, según la denuncia policial a la que tuvo acceso EFE.

El episodio ocurrió este jueves, cuando Urtubey, candidato del frente peronista opositor Fuerza Patria, se trasladaba en un vehículo de su empresa junto a tres colaboradores, desde la ciudad de Orán hacia el departamento de Anta, en Salta (noroeste de Argentina).

"De un momento a otro sufrió un impacto de bala hacia la ventana trasera izquierda del vehículo (...) que ocasionó la rotura total del vidrio", detalla la denuncia de Carlos María García Bes, conductor y secretario de Urtubey, en una comisaría de la ciudad salteña de San Lorenzo.

El episodio no dejó personas heridas.

García Bes sostuvo que "el daño fue ocasionado por un disparo de arma de fuego" y aclaró que "no se trató de un simple proyectil".

Con enorme preocupación acabo de enterarme de que esta mañana desconocidos balearon la camioneta de mi compañero de lista, @UrtubeyJM, cuando circulaba por la ruta provincial 5 a pocos kilómetros de Gral. Pizarro.



Quiero condenar enfáticamente este ataque, que parece un intento… pic.twitter.com/4P7eTsK3jp — Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) October 16, 2025

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizó pericias sobre el vehículo, con el objetivo de determinar si el daño fue provocado efectivamente por un disparo, y establecer la trayectoria del impacto.

Urtubey agradeció este viernes los mensajes de solidaridad que recibió tras el ataque: "En 40 años de hacer política, jamás viví una situación como la de ayer", afirmó a través de redes sociales el candidato a senador, quien aseguró que no dejará de lado la campaña.

Gracias por todos los mensajes de solidaridad, preocupación y cariño por lo ocurrido ayer. Las personas que me acompañaban y yo estamos bien.



Aún no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos del atentado que sufrimos. Hasta la madrugada se realizaron las pericias, que son el… — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) October 17, 2025

El abanderado dijo que él y sus acompañantes están bien, y que aún se desconocen los motivos del ataque, algo que exigió conocer Primero la Patria, corriente interna del peronismo de la que forma parte Urtubey.

"Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho", expresó en un comunicado difundido por redes sociales.