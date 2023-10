Barrendero que tuvo que pausar sus estudios se tituló de contador a los 40 años

Leonardo Bermúdez es un argentino que ha trabajado los últimos 18 años en el aseo de las calles, en la ciudad de Salta. En paralelo, volvió a estudiar a la universidad y ahora se tituló de la carrera de sus sueños, a sus 40 años de edad.

El barrendero siempre quiso ser contador, carrera que había empezado a estudiar en 2001. Sin embargo, la crisis económica y social de su país a fines de ese año, puso en pausa sus estudios y lo forzó a encontrar distintos trabajos.

"El 2001 fue un época muy difícil, y no se justificaba ni estaba bien visto que un chico de 19 años se dedicara al estudio sin generar ingresos", confesó a Infobae.

Ahora afirma que su historia de esfuerzo valió la pena: Tras presentar su tesis fue calificado con nota máxima, de forma unánime.

"Hasta hace dos semanas trabajaba de 6 a 13 horas, volvía a mi casa para almorzar con mi hija; me iba a clase a las 14, y volvía a las 10 de la noche, para seguir estudiando", relata Leonardo, que se convirtió en el primero de su familia en obtener un título universitario.

Cuando defendió su tesis, lo acompañaron a la universidad familiares, su esposa e hija, su mamá de 73 años, amigos y hasta una vecina que lo conoció mientras barría las calles: "le conté que estudiaba, y me dijo: 'Por favor avísame cuando presentes tu tesis porque yo quiero ir a esperarte', y para ella soy 'el barrendero', me conoce así, y vino para felicitarme, así fue increíble tener tanta gente que estaba acompañándome ese día".

Para Leonardo el apoyo más importante fue el de su hija de 9 años. "A mi edad, demostrarle día a día trabajando, metido en los libros, se puede conseguir, y creo que se le grabó todo eso por la dedicación que hoy veo en ella en su escuela, que es muy responsable con sus tareas", señala.

"Todos tenemos defectos, y en algún momento me va a sacar de ese pedestal, pero la verdad es que soy yo quien está orgulloso de ella, de su inteligencia emocional, de cómo me entendió estos años, cómo me acompañó y cómo se emocionó por este logro", dice Leonardo sobre su pequeña hija.

El contador titulado actualmente está enfrentándose a la búsqueda de trabajo. Si bien fue reconocido con premios a su esfuerzo en su ciudad, ya varias empresas le han dicho que no, pero él sigue intentándolo.

"Sé que con 40 años quedo afuera de muchas cosas, que la competencia afuera no es sencilla, y que necesito de forma urgente adquirir experiencia, pero también tengo 18 años como empleado en el barrido urbano con un legajo impecable, que habla de mi compromiso, y los valores que me enseñaron mis padres: la integridad y la responsabilidad", remarca.