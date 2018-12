Cirujana fue brutalmente agredida en plena calle: El culpable atacó a otras tres mujeres

Natalia De Magistra es una cirujana argentina de 36 años que, al salir de una cena de fin de año con sus compañeros de trabajo, fue violentamente agredida en plena calle.

La situación ocurrió en un céntrico barrio de Buenos Aires. Natalia estaba sola porque estacionó su auto más lejos que sus amigos y en un momento sintió un impacto por la espalda.

Sin robarle ni intentar agredirla sexualmente. Un sujeto la golpeó furiosamente: le rompió una de sus costillas, le provocó un traumatismo de cráeo y la dejó inconsciente, luego abandonó el lugar caminando.

"Cuando despertó no entendía nada. Perdió la memoria, no sabía que tenía novio, auto, una perrita, no sabía porqué estaba así vestida y en ese lugar", contó la mamá de Natalia en Facebook, donde compartió imágenes de cómo quedó la joven.

Según contó su madre a Infobae, cuando denunciaron al desconocido encontraron en la comisaría a otra mujer que sufrió la misma agresión y en el mismo sector.

TN reveló que son otras tres las mujeres víctimas del violento hombre. Ninguna de ellas fue asaltada y a todas las atacaron por la espalda en el mismo barrio.