"Comiendo arriba de un CV": Quiso hacer una "broma", la funaron y terminó sin trabajo

Una usuaria de Instagram provocó repudio y todo un escándalo en Rosario, Argentina, luego de almorzar usando el currículum de una persona como plato. Fue tanta la indignación que la foto derivó en una funa a la mujer y la echaron de su trabajo.

La imagen que compartió la propia @pau_palumbo se viralizó tanto en redes sociales que la mujer sufrió graves amenazas y descalificaciones, según medios locales, pues transversalmente consideraron que lo que ella calificó como una "broma inocente" fue una burla contra la persona que estaba buscando un empleo.

"Vinieron a dejar un CV (currículum vitae). Le dije al chico que no me lo deje, que se lo lleve porque en mi trabajo no toman gente cuando dejan los CV. Además, le aclaré que los supervisores los tiran como en muchos lados y varias personas saben eso. Le dije eso dos veces para que directamente no se gaste en dejarlo pero me lo quiso dejar igual", explicó después la mujer, quien se disculpó varias veces.

La joven agregó que "eran las tres de la tarde, tuve tiempo de pedirme algo para comer, me dieron una bandeja de plástico con cubiertos de plástico que claramente no podía comer de ahí (...) Era lo único que tenía a mano, que podía usar. Ya sé que no tendría que haber subido ninguna historia ni nada, pero yo subo estupideces siempre".

La situación incluso trajo consecuencias negativas para un familiar de ella, dueño de un emprendimiento que se llenó de críticas y malas notas en internet, ya que todos pensaron que la mujer trabajaba allí, aunque finalmente no tenían nada que ver.

Palumbo, grabó varios videos y terminó borrando todas sus redes sociales: "La gente de mi entorno, que me conoce de verdad, sabe cómo soy yo, sabe que no soy lo que me hicieron aparentar en la historia, ni una mala persona. Cada vez que tengo la oportunidad de ayudar a alguien, ayudo".