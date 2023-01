Denuncian maltrato: Adoptó una chanchita como mascota, pero la mató y se la comió

La familia de una chanchita en Buenos Aires, Argentina no puede creer lo que pasó con Roma. Se trata de una mini pig que criaron como mascota durante tres años, pero que no podían tener más en la casa por lo que tuvieron que darla en adopción. Todo parecía ir bien cuando le encontraron un nuevo dueño, no obstante, el hombre hizo algo impensado: se la comió.

El sujeto, identificado como Facundo Medina, había dicho que quería a Roma como una mascota para sus hijas. Mandó fotos de su casa e incluso videos jugando con sus niñas, para demostrar que la cerdita tendría una buena vida. No fue así.

Unos audios se filtraron en un grupo de WhatsApp mini pigs y revelaron que Medina realmente fue a buscar a la chanchita para hacer un asado. El sujeto incluso fue acusado de mandar fotos de Roma a sus amigos mientras la llevaba en el auto, para que prepararan agua caliente para pelarla y ponerla en la parrilla.

Pese a que Medina ahora niega haber adoptado al animal, usuarios de Instagram se dieron cuenta que él subió una foto junto a Roma el mismo día que fue a buscarla: "Con la chanchi", escribió.

"Me dijo que quería tenerla como mascota, que tenía dos niñas, me mandó videos jugando con las hijas", relató a Clarín la anterior dueña del animal, muy afectada por la situación.

Los mini pig, o mini cerditos, pueden vivir hasta unos 20 años y se comportan de una forma similar a un perro. Además, son más higiénicos que otros cerdos.

"Intenté comunicarme para ver cómo estaba en su nueva casa, que me manden fotos y después me enteré de esto por el grupo (...) Me quiero matar. No lo puedo creer. Es muy cruel, me siento muy mal", contó.

Facundo Medina fue denunciado penalmente por maltrato animal, tras provocar indignación en redes sociales y por parte de agrupaciones animalistas. Además, al sujeto le harán una demanda civil por daños y perjuicios hacia la familia que lo dio en adopción. ​