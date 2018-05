El cruel mensaje que recibió una madre de un niño autista en Argentina: ¿Por qué no lo mandas a otro lado?

Gina Vicentela es la madre de Mariano, un niño de seis años que sufre autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85 por ciento e hizo noticia este domingo luego de publicar un cruel mensaje que recibió por parte de una apoderada del colegio de su hijo, en el cual se le pidió que lo cambiara de colegio "porque atrasa a los otros niños" y "no lo quiere cerca de su hija".

En su comentario, la madre le exigía a Gina que cambie a su hijo de colegio simplemente por ser diferente al resto. "Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas", escribió la mujer con mucha mala fe. Y luego arremetió sin anestesia: "¿Por qué no lo mandas a otro lado?".

Pero eso no fue todo. Con total falta de empatía, la mujer agregó: "Mándalo a una escuela especial o algo así. Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", reportó Clarín.

Luego de recibir estos mensajes, la madre de Mariano publicó una captura de pantalla en Facebook, la cual tuvo más de dos mil reacciones y miles de comentarios de apoyo y repudio a la otra madre.

"Mi hijo va a este colegio desde Jardín de 4. Nunca tuvimos ningún tipo de problemas. Los directivos y docentes lo recibieron muy bien. Es un niño muy tímido y dulce que se hacer querer muy rápido. Así que los docentes y compañeros lo quieren mucho", contó Gina al Diario de Cuyo, de Argentina.

"Sé que desde el principio había y hay padres y madres que no están de acuerdo con el tema de la inclusión. A pesar de eso, no pienso cambiarlo de escuela por temas de distancia y también porque le costaría mucho cambiar la rutina eso es algo muy fuerte en el caso de él".

"En la escuela todo está perfecto. La profesora de Mariano siempre se las ingenia para dar clase a todos y para darle a él alguna tarea acorde a sus capacidades. Debe ser difícil para ella y por eso no me puedo quejar. Los compañeros lo quieren mucho. Mariano es intocable para ellos", concluyó.