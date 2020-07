Enfermero que se recuperó de Covid-19 recibió golpiza de sus vecinos y quemaron su casa

Un hecho indignante causa impacto en Argentina, donde Daniel Porro, un enfermero de la provincia de Neuquén, denunció que un grupo de vecinos le dio una golpiza, le robaron su auto e incendiaron su casa discriminándolo por haber sido un caso positivo de coronavirus.

El profesional de la salud se recuperó de Covid-19 y cuando quiso volver a su hogar vivió un infierno. Los residentes del sector ya lo habían amenazado con frases como "no queremos gente como tú en el barrio".

Según medios locales, Porro terminó en el hospital mientras sus agresores no fueron detenidos, pese a que presentó una denuncia por el caso.

La víctima dijo a TN que "desde que me dieron positivo me sacaron de mi casa a piedrazos. Me fui a cumplir la cuarentena a otro lado. Me robaron el auto (que después recuperó), me robaron pertenencias. Prendieron fuego mi casita. Estoy en la casa de mi mamá porque no tengo dónde ir".

Su madre, también enfermera, declaró que el hombre quedó "muy dañado psicológicamente. Nadie está libre de contagiarse o enfermarse. La sociedad parece que no entiende que todos podemos tener Covid-19 o de cualquier virus que pueda haber. El tema es poder ayudarnos, no agredirnos, no lastimarnos".