Hombre acusa a ex esposa de quemarlo con agua hirviendo: "Si yo hacía eso, voy preso"

Marcelo Gilabert, un hombre de 52 años de Córdoba, Argentina, denunció que su ex esposa lo atacó con agua hirviendo y le provocó quemaduras graves en un 35% de su cuerpo, luego de ir a la casa en que vivían juntos para dejar las llaves, pues se estaban separando.

"Sabia que no tenia que entrar, sabia que era mejor terminar bien (la relación) y me esperaron con un balde escondido que me tiró agua hirviendo y me quemó un 35% del cuerpo según lo que me dijo el médico, con quemaduras de primer grado", relató el sujeto a AGNoticias.

Gilabert, indignado, reclamó que "si hubiese sido yo el que hacía eso, voy preso. Me parece que las mujeres tienen sus derechos pero nosotros también, es lo que yo pienso".

"UNA MENTIRA TERRIBLE"

Su ex mujer, no obstante, negó la versión del sujeto y dijo a medios locales que "es una mentira terrible. Sabe que hizo mal las cosas y me está calumniando".

"Él da esa versión porque tuve que volver a hacer una denuncia porque tengo miedo que él vuelva a violentar el domicilio, como ocurrió en otra oportunidad cuando estábamos casados", señaló.

Según la versión de ella, el sujeto se estaba llevando cosas de la casa: "Tuve que hacer lo que hice para preservar mi integridad, porque no sé de lo que es capaz. No me devolvía la llave de la vivienda, que ya no le correspondía, porque se había ido. Él iba a robar cosas y las tiene que devolver".

La fiscalía local acusó a la mujer de "lesiones leves calificadas" y ordenó que se investigue el caso.